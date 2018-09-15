Владимир Юрзинов уволен из "Сибири"

Владимир Юрзинов отправлен в отставку с поста главного тренера "Сибири", сообщает официальный сайт клуба. Причиной стали неудовлетворительные результаты на старте сезона.

"Сибирь" в шести стартовых играх сезона потерпела шесть поражений в основное время и остается единственной командой, не набравшей ни одного очка.

Юрзинов-младший принял "Сибирь" в декабре 2017 года. В прошлом сезоне новосибирцам не хватило одного очка для попадания в плей-офф.

До новосибирского клуба специалист возглавлял возглавлял ряд финских клубов, "Локомотив", "Химик", "Сибирь", "Торпедо", "Северсталь", "Салават Юлаев" и "Куньлунь". С ярославцами он выиграл два чемпионата России в качестве ассистента Владимира Вуйтека.

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