Владимир Юрзинов: "У "Сибири" есть возможность побороться за попадание в плей-офф"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после победы над "Сочи" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что доволен игрой своих подопечных в этой встрече, однако считает, что команде предстоит стабилизировать игру.

– Была хорошая игра, действительно обоюдоострая, – сказал Юрзинов. – У обеих команд были хорошие моменты. Очень важно, что в этой игре, три раза уступая в счете, нам удалось выиграть этот матч. Да, у нас бывают моменты, когда немножко теряем контроль в игре, но мы движемся вперед. Нам нужно стабилизировать игру. Уверенность приходит только через победы. Хотел бы поблагодарить ребят за то, что они сражались, бились и выиграли этот матч.

– После того, как вы стали главным тренером "Сибири", команда всего однажды забросила меньше трех шайб. Насколько это соответствует вашей философии и насколько вас устраивает соотношение пропущенных и заброшенных шайб? Все-таки мы привыкли видеть "Сибирь" в последние 4-5 лет более оборонительной командой.

– В современном хоккее команда, в первую очередь, должна хорошо играть в обороне, хорошо играть в атаке, поэтому здесь необходимо найти баланс. Здесь все-таки речь идет о контролируемой игре. Хорошая игра в атаке, прежде всего, идет от хорошей игры в обороне. Мы работаем над всеми компонентами одновременно. То, что мы сыграли неплохие матчи, нам дало раскованность, уверенность и ребята это чувствуют. За эти моменты нужно держаться и стараться их развивать.

– Прибавили шведы – Закриссон и Бергстрем. Может, они хотят на Олимпиаду?

– Большое количество игр, мотивация есть у всех. Все-таки у нас есть возможность побороться за попадание в плей-офф. Мы прилагаем для этого все силы. Мы очень серьезно готовимся к каждой игре, разбираем каждого соперника, потому что нам сейчас все равно. Есть следующий матч, он самый важный для нас, а дальше покажет время.

– Сигарев и Воробьев будут готовы к "Ак Барсу"?

– Да, очень жаль, что сегодня еще Лукин получил травму. Да, у нас есть ряд игроков, которые готовы. Мы посмотрим, сегодня разберем. Возможно, будут изменения в следующем матче. Ребята готовятся, работают и ждут своего шанса. Будем смотреть.