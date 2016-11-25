Владимир Юрзинов-старший: "Если сократить КХЛ, то возродить клубы будет очень тяжело"

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший высказался против возможного сокращения числа участников КХЛ. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что не исключает этой возможности уже в ближайшем сезоне.

- Я не только против сокращения КХЛ, но и против любого сокращения, касающегося хоккея, - цитирует "Р-Спорт" Юрзинова. - Вы представляете, что такое закрыть "Кузню" или "Югру"? Сейчас же все расширяются! У финнов 15 новых команд, в Швеции – 14, американцы создали клуб НХЛ в Лас-Вегасе. Вы поймите, сколько ребят есть в Новокузнецке или Ханты-Мансийске, которые смотрят на взрослые команды. Особого ума сократить количество клубов не надо, а возродить их будет очень тяжело.

Это хорошо, что у "Спартака" молодежь была и выиграла чемпионат. А это, поверьте, имело очень большое значение для возвращения клуба в КХЛ. А так у нас есть "Атлант", "Крылья Советов"… Нужно помочь как-то, сохранить, не задирать зарплаты, например. Лезть туда не хочется, просто хочу высказать частное мнение. Нам руководство страны говорит – расширяйтесь! Делайте хоккей спортом номер один. Посмотрите, сколько всего создано и создается. А вы говорите – сокращайтесь.