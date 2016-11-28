Владимир Юрзинов: "Сроки восстановления Лахти и Вярна неизвестны"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы над "Югрой" (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игра была непростой. По словам Юрзинова, его подопечным удалось хорошо сыграть в обороне и использовать свои моменты в атаке.

Несомненно, у нас идет тяжелая выездная серия игр, – приводит пресс-служба "Югры" слова Юрзинова. – Мы проиграли два матча, и нам было просто необходимо набирать очки. Мы знали, что "Югра" играет хорошо и агрессивно, несмотря на то что у нее не всегда получается набирать очки. Но я считаю, что соперник – сильная и хорошая команда. Сегодня в первую очередь нам нужно было хорошо сыграть в обороне, и использовать свои моменты на контратаках. В общем, мы все это сделали. Плюс я считаю, что у нас очень хорошо сыграл вратарь. Учитывая, что трое игроков травмированы, причем игроки первого звена: Лахти и Вярн. Сроки их восстановления неизвестны. Также вчера травму получил Энлунд. Думаю, что нам будет непросто, каждая игра для нас тяжелая. Но мы боремся и будем бороться дальше.