Владимир Юрзинов: "Сибирь" подводит то, что мы пропускаем легкие голы и хватаем удаления"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов рассказал о причинах поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (1:4).

- Мы нормально начали игру, но опять нас подводят то, что пропускаем достаточно легкие голы. Хватаем удаления. В атаке второй и третий период мы старались, но без заброшенных шайб очень сложно выиграть. Продолжаем работать и двигаться вперед, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - В чем причины такого старта? Первые четыре игры на выезде, тяжелые соперники. Плюс сегодня мы потеряли еще двух игроков из-за травм – Шарова и Зырянова. Они добавились к Бодрову и Логинову. Скамейка у нас недлинная, будем искать резервы внутри.

"Сибирь" проиграла все пять стартовых матчей и занимает последнее место в Восточной конференции.