Владимир Юрзинов: "Перед "Куньлунем" стоит задача выйти в плей-офф"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов отметил, что перед командой стоит задача пробиться в плей-офф КХЛ, однако на старте сезона китайскому коллективу пришлось непросто. По словам специалиста, из-за недостаточного количества игроков тренерскому штабу пришлось перестраивать план подготовки к сезону.

– Честно говоря, о плей-офф задумываться времени не было, – приводит официальный сайт КХЛ слова Юрзинова. – Мы работали по 24 часа каждый день без выходных вообще с того момента, как начали тренироваться в начале июля. В ноябрьскую паузу впервые мы смогли дать команде три дня выходных.

Задача попасть в плей-офф есть всегда, но у нас были достаточно сложные месяцы. Сентябрь-октябрь в основном мы играли в три пятерки, и больше всего я боялся, чтобы ребята не получили травмы. Поскольку было небольшое количество игроков, пришлось изменять летнюю подготовку, вообще подготовку к сезону. Для меня это совершенно новый опыт. Ситуация, с которой я раньше не сталкивался. Пришлось интуитивно и за счет опыта решать вопросы. Прошло время, к концу октября сформировалась команда, мы стали показывать более-менее ровную игру, стали набираться очки. А когда приходят победы, у игроков появляется уверенность, работать и двигаться вперед гораздо легче.

Для нас самое главное было создать конкурентоспособную команду, которая на равных сможет бороться с клубами Восточной и Западной конференций. В первую очередь задача была – выступать достойно. Потому что ни один нормальный тренер и игрок никогда не захочет проигрывать.