Владимир Юрзинов: "От нападающих не было агрессии большую часть матча с "Авангардом"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после победы над "Авангардом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда заработала важные три очка. По словам специалиста, большую часть встречи его подопечные терпеливо оборонялись и ждали своего шанса.

– Действительно, первые два периода преимущество было за "Авангардом". Мы терпеливо защищались и гнули свою линию, надеялись, что у нас будет возможность переломить ход матча, – приводит пресс-служба омичей слова Юрзинова. – В третьем периоде мы этого добились, и очень хорошо, что в нужные моменты ребята смогли забить голы. Ну и поддержка болельщиков сегодня – это что-то! Они были нашим шестым игроком на поле. Мы заработали очень важные для нас три очка.

– Согласны ли вы с тем, что большую часть встречи от нападающих не было агрессии?

– Да, я согласен, я думаю, это все-таки дальневосточная поездка сказалась. Она отбирает силы. Тем более, состав у нас достаточно ограниченный, нет возможности заменять большое количество игроков, хотя я это не особенно люблю и не особенно практикую. Но мы должны уметь играть разные матчи. Бывает хорошее движение, хорошая борьба, и ты проигрываешь матч. Надо уметь действовать, исходя из ситуации. Очень важно, что после такой поездки нам все-таки удалось победить, пускай так – это не важно. Три очка очень важны сегодня.