Владимир Юрзинов - о победе над "Ладой": "Тяжелая, вязкая игра до гола"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после победы над "Ладой" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ был немногословен и отметил, что доволен выступлением своих подопечных. Его команда продлила победную серию до трех игр кряду

– Тяжелая, вязкая игра до гола, одержали очень важную победу. Я доволен.

– Совсем скоро – Олимпиада. Если Россия и Канада встретятся между собой, за кого будете болеть?

– Я буду болеть за Россию, если вопрос обоим тренерам.