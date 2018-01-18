21:49 | Хоккей — КХЛ

Владимир Юрзинов - о победе над "Ладой": "Тяжелая, вязкая игра до гола"


Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после победы над "Ладой" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ был немногословен и отметил, что доволен выступлением своих подопечных. Его команда продлила победную серию до трех игр кряду

– Тяжелая, вязкая игра до гола, одержали очень важную победу. Я доволен.

– Совсем скоро – Олимпиада. Если Россия и Канада встретятся между собой, за кого будете болеть?

– Я буду болеть за Россию, если вопрос обоим тренерам.

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https://hclada.ru/news/lada/lada_sibir_presskonferentsiya_trenerov/

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