Владимир Юрзинов: "На "Куньлунь" давит отсутствие голов во втором матче подряд"

Главный тренер "Красной Звезды Куньлунь" Владимир Юрзинов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его подопечные только учатся играть против сильных команд. По словам специалиста, на хоккеистов давит тот факт, что они не могу поразить ворота соперника во второй встрече подряд.

- Сегодня мы играли против очень хорошей, организованной команды, - сказал Юрзинов. - Знали, что нас ждет непростой матч, готовились очень серьезно. Но нас хватило настолько, насколько хватило.

Мы боролись три периода, но вторую встречу не можем забить. Это немного давит. Соперник играл здорово и очень важно, что мы сражались все три периода. Мы растем, как команда, делаем первые шаги, учимся играть с сильными соперниками. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)