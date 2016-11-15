19:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Юрзинов: "На игре "Куньлуня" сказывается усталость после выездной серии"

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Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:4) отметил, что его хоккеисты устали после выездной серии. Это поражение стало вторым подряд для китайской команды после проигрыша "Йокериту" (2:3) 12 ноября.

- Сегодня нам противостояла хорошая команда, - приводит пресс-служба "Авангарда" слова Юрзинова. - Первые два периода нам не хватало движения – видимо, сказывается, что мы провели три тяжелые игры на выезде. "Авангард" – очень хорошая, очень сильная команда, где собраны настоящие мастера. В третьем периоде мы сумели приблизиться к сопернику. Несмотря на то что гости сегодня играли лучше, у нас была возможность за пять секунд до конца сравнять счет. Сказывается усталость: нам пришлось длительный период играть в три пятерки, поэтому некоторые ведущие игроки у нас сейчас травмированы.

Дополнительная информация

http://hawk.ru/news/24100/

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