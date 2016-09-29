Владимир Юрзинов-младший: "Куньлуню" нужны форварды хорошего уровня"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов-младший заявил, что несмотря на поражение от СКА (0:3) он благодарен своим хоккеистам за игру.

– Мы сегодня сражались все три периода. Жалко, что не удалось забить, К сожалению, у нас многое не получается. Много травм, приходится играть в три пятерки одними и теми же хоккеистами. Чтобы рассчитывать на успехи нам нужно несколько форвардов хорошего уровня, игроков, которые могли бы забить. У нас хорошая морально устойчивая команда. В каждом матче стараемся бороться до конца. За сегодняшнюю игру я поблагодарил ребят. Просто СКА был сильнее. (Сергей ЯРЕМЕНКО)