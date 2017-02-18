Владимир Юрзинов-младший: "Куньлунь" может побороться с магнитогорским "Металлургом"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов-младший считает, что его команда может навязать борьбу магнитогорскому "Металлургу" в плей-офф КХЛ. В последнем матче регулярного чемпионата китайская команда уступила московскому "Динамо" (1:2).

– Подготовка в февральской паузе у нас получилась скомканной, потому что есть травмы, пять игроков уезжали в сборные, – цитирует "Р-Спорт" Юрзинова-младшего. – В общем, как следует к концовке "регулярки" команда не подготовилась. Тем не менее, играли достойно. В первом раунде нас ждет серьезный соперник, будем готовиться. Считаю, все предпосылки есть, что мы можем побороться с "Металлургом".