Владимир Юрзинов: "Матч с "Амуром" был одним из лучших для "Куньлуня" в нападении"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения от "Амура" (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда провела одну из лучших своих игр в нападении. По словам Юрзинова, "Куньлуню" нужно работать над реализацией моментов.

– Сегодня была хорошая игра, – приводит пресс-служба "Амура" слова Юрзинова. – Обе команды боролись за победу. Думаю, что в нападении был один из лучших наших матчей – было много моментов, владели инициативой, но подводит нас реализация. Соперник играл хорошо, здорово использовал моменты. Мы допустили несколько грубых индивидуальных ошибок. В общем-то жаль, что не получилось сегодня набрать очки.