Владимир Юрзинов: "Куньлуню" непросто, потому что у нас нет фарм-клуба"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (1:3) подчеркнул, что у команды есть определенные сложности из-за отсутствия фарм-клуба. По словам специалиста, ему необходимо большее количество хоккеистов.

– Можете ли оценить игру Макса Вярна и Янне Яласваара, которые в прошлом сезоне выступали за "Сочи"? - приводит офиицальный сайт "Сочи" вопрос Юрзинову.

– Хочу сказать, что у нас новая команда, у нас все игроки новые. Вярн и Яласваара – хорошие и опытные ребята. Нам необходимо было создавать костяк, а они имеют опыт выступлений в КХЛ. Бойцы, которые стараются. Если говорить по личностям, то в короткий срок удалось собрать нормальных ребят, которые работают, стараются и хотят прогрессировать, несмотря на то, что игры складываются по-разному. Есть победы, есть поражения и очень важно, что игроки, в том числе Вярн и Яласваара, стараются и проделывают огромный объем работы. Чем больше мы будем прикладывать усилия, тем скорее результат придет. Нам непросто, сложилась такая ситуация, что у нас на сегодняшний момент нет фарм-клуба и всего один игрок – запасной. Поэтому, у нас есть определенные сложности. Я уже говорил раньше, что хорошо было бы нам разрешить в этом году заявку до 30 игроков или хотя бы дать возможность создать фарм-клуб. Мы уже ждем в течение двух недель, пока этот вопрос затягивается. Нам, конечно, необходима свежая кровь, новые игроки и конкуренция. Если этот вопрос решится, для нас это будет большая помощь, несомненно.

– На какой клуб вы рассчитываете в качестве фарм-клуба?

– Мне вообще все равно абсолютно. Главное, чтобы он был и у нас была возможность заявить дополнительно десять или хотя бы пять игроков.