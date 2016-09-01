17:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Юрзинов: "Куньлунь" в матче с "Амуром" действовал дисциплинированно и играл командой"

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Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы над "Амуром" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1) подчеркнул, что команда действовала дисциплинированно. Для новичка КХЛ эта встреча стала первой в лиге.

– Сегодня для обеих команд получился тяжелый матч, – приводит пресс-служба "Амура" слова Юрзинова. – У "Амура" и вчера была тяжелая встреча, для нас это первый матч, так что я думаю, что мы оказались в равных условиях. – Хорошо, что удачно забили, здорово разыграли большинство. Оставшуюся часть встречи играли в обороне, но действовали дисциплинированно, играли сегодня командой – это самое главное.

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