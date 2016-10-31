Владимир Юрзинов: "Куньлунь" по-прежнему не думает о месте в таблице"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (3:2) отметил, что в начале сезона команда не задумывалась о положении в турнирной таблице. По словам специалиста, сейчас уровень конкуренции между игроками значительно возрос.

– Хороший матч, в сегодняшней встрече нам удалось забить решающие голы, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Юрзинова. – Хорошо, что заработали три очка. Есть время для подготовки к продолжению регулярного чемпионата.

– Как на данный момент в Китае идет развитие хоккея?

– Команда собралась практически четыре месяца назад, нам не удалось провести полноценную летнюю подготовку. Была большая группа китайских игроков, они с нами тренировались, но очень важен переход от любительского хоккея к профессиональному. Двухразовые тренировки – тяжелые, плюс хоккей раньше не развивался в Китае. Мы проводим много дополнительной работы. По мере возможности готовим китайских игроков, но акцент все-таки сделан на результат. Чтобы хоккей был популярным, команда должна выигрывать. Это сложно, но интересно. На матчи должны приходить зрители, надеемся, в дальнейшем их будет больше.

– Какую бы оценку поставили команде по итогам сыгранных матчей?

– В начале регулярного чемпионата мы играли в три пятерки и больше задумывались не о позиции в таблице, а о том, как избежать травм и сделать так, чтобы хватило игроков. Сейчас их становится больше, появляется конкуренция. По-прежнему не думаем о месте в таблице, стараемся играть каждый матч на победу и получать удовольствие. До 5 декабря будем играть в Шанхае, а потом вернемся в Пекин.