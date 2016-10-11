22:56 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Юрзинов: "Куньлунь" и "Лада" показали равную игру"

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Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (3:2) отметил равный характер встречи. Наставник остался доволен итогом игры.

– Я считаю, что сегодня была хорошая, равная игра, несмотря на наше преимущество в выигранных вбрасываниях, бросках по воротам, – приводит официальный сайт "Лады" слова Юрзинова. – Обе команды имели равные возможности, несмотря на какое-то наше статистическое превосходство по броскам, по вбрасываниям. Абсолютно равный матч. Хорошо, что мы забили в концовке третьего периода и заработали важные три очка.

Дополнительная информация

http://hclada.ru/news/lada/lada_proigrala_kunlun_red_star/

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