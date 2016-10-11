Владимир Юрзинов: "Куньлунь" и "Лада" показали равную игру"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (3:2) отметил равный характер встречи. Наставник остался доволен итогом игры.

– Я считаю, что сегодня была хорошая, равная игра, несмотря на наше преимущество в выигранных вбрасываниях, бросках по воротам, – приводит официальный сайт "Лады" слова Юрзинова. – Обе команды имели равные возможности, несмотря на какое-то наше статистическое превосходство по броскам, по вбрасываниям. Абсолютно равный матч. Хорошо, что мы забили в концовке третьего периода и заработали важные три очка.