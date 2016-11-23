Владимир Юрзинов: "Куньлунь" должен сделать толчок в развитии китайского хоккея"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (1:4) отметил, что его команда не смогла осуществить свой план на игру. По его словам, свою роль сыграло высокое исполнительское мастерство соперников.

- Не получилось осуществить свой план на игру, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Юрзинова. - Соперник повел 2:0 и почувствовал уверенность. Во втором периоде у нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Хочу отметить высокое исполнительское мастерство игроков "Барыса". Остается поздравить соперника и готовиться к следующим играм.

- В основном составе вашей команды играет только один китаец - Юэйнь Зак. Увидим ли мы до конца сезона еще китайских хоккеистов?

- У нас два игрока сейчас травмировались. Плюс по техническим проблемам не смог приехать еще один. В начале чемпионата мы использовали четыре-пять китайских игроков. Но нам одновременно нужно и готовить игроков, и стараться выигрывать, чтобы популяризировать этот вид спорта в Китае. Ребята прогрессируют, но всему свое время.

- Какие китайские клубы могут поставлять игроков?

- В Китае нет профессионального хоккея. В регулярном чемпионате клубы играют по шесть-десять матчей. Но там занялись развитием. Думаю, наш клуб станет хорошим примером. Мы должны сделать толчок в развитии китайского хоккея. Все впереди. Мы делаем только первые шаги. Можно сказать, что мы первооткрыватели.