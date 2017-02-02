Владимир Юрзинов: "Команда из Кореи? Мне бы со своими разобраться"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (1:3) отметил: у его команды были хорошие моменты, чтобы сравнять счет.

– Федора Леонидовича (Канарейкина) с победой, – сказал Юрзинов. – Мы сегодня были в игре до конца. Несмотря на то что "Авангард" много атаковал, мы хорошо оборонялись. У нас были хорошие моменты, был момент в концовке, до того как нам забили в пустые ворота. Немного не получается у нас пока – с "Сибирью" и вот сегодня – этого гола, чтобы сравнять счет. Но мы будем работать и готовиться к следующему матчу.

– Ваша команда активно провела концовку матча, могла сравнять счет. Что раньше мешало так действовать?

– Мы все же играем на выезде. И домашние команды стараются действовать активно. Мы перестраиваем игру на выезде. У нас и в прошлой игре были неплохие шансы. Немного не хватает, к сожалению, чтобы забить нужный гол в концовке.

– Появилась информация, что может появиться команда и в Корее. Как вы к этому относитесь?

– Честно говоря, я сейчас к этому вообще никак не отношусь. Мне бы со своими разобраться.

– У вас несколько ведущих игроков. Коллинз забил, но не ждали ли вы от них большего сегодня?

– Первый месяц чемпионата мы играли в три звена. У нас нет фарм-клуба рядом и молодежной команды, и поэтому мы испытываем определенные сложности. Ряд игроков играют, но есть несколько человек, которые не попадают в состав и им просто негде играть. Поэтому на определенных игроков выпадает большая нагрузка. Они играют ответственно, все 60 минут, отрабатывают в обороне хорошо. Непросто нам с самого начала. И график очень тяжелый. Но не стоит на это жаловаться, говорить об усталости, это глупо. Мы это слово вообще не произносим. Настраиваемся на конкретные матчи. Жаль, не повезло. Но хоккей - это вид спорта, где все определяют забитые голы. (Анна ЛЕВЧЕНКО)