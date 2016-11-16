Владимир Юрзинов: "Какой из меня лучший тренер? Ни в коем случае не согласен!"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что не считает себя лучшим тренером первого отрезка сезона. По словам специалиста, во всех ситуациях он старается держаться золотой середины – "и падать не больно, и высоко не улетишь".

– Сергей Гимаев назвал вас лучшим тренером по итогам отрезка чемпионата до ноябрьского перерыва. Согласны?

– Да нет! Каким лучшим тренером? Я ни в коем случае не согласен, – сказал Юрзинов. – Потому что как только любой тренер подумает, что он лучший, – будет провал. Путь сверху вниз очень короткий. Я стараюсь всегда держать золотую середину – и падать не больно, и высоко не улетишь. Мы все реалисты. Я работаю более 20 лет, многое проходил – был и наверху, и внизу. Меня уже давно не шарахает, я не меняюсь, всегда нахожусь в ровном состоянии и четко знаю, к чему иду и чего хочу.

Самое главное – это психология команды. Готовность играть на коллектив, на победу, желание работать. И когда у игроков есть желание работать, тренеру легко им помочь. Плохо, если они не хотят работать и ищут причину в тренере, привыкли к постоянным сменам тренера, у них есть еще выше руководители, которые говорят: "Тренер – временная фигура, этот не подойдет – будет другой". Тогда у игроков вырабатывается неправильный менталитет. А когда ребята хотят работать, тренер им помогает и его лишний раз не дергают, дают работать. Когда уверен тренер и игроки, из этого всегда и складывается положительный результат. Плюс нашей команды в том, что нам никто не мешает. Все работают с удовольствием, с самоотдачей, все знают, что приехали в Китай, чтобы добиваться результата.