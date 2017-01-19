Владимир Юрзинов: "Хорошо, что игроки "Куньлуня" хоть куда-то попадают"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (3:1) отметил, что соперник играет в интересный хоккей. По словам специалиста, одной из проблем китайской команды является редкая игра в большинстве.

– Очень важные для нас три очка, – приводит пресс-служба "Трактора" слова Юрзинова. – У нас идет сейчас ожесточенная борьба за место в плей-офф. Мы сегодня хорошо сыграли в обороне, не позволили сопернику забить голы. К сожалению, несколько игроков у нас получили травмы. В конце нам было непросто, так как мы последние десять минут играли в три защитника. Очень важно, что команда проявила характер. "Трактор" – хорошая команда, играет в интересный хоккей. Нам было сегодня непросто. Я хочу, чтобы судейская комиссия посмотрела полностью сегодняшний матч и дала оценку бригаде арбитров.

– Как часто у вас игроки "стреляют" по "девяткам"?

– Знаете, очень тяжелый чемпионат. У кого-то бывают спады, у кого-то подъемы. Очень хорошо, что мы попадаем по "девяткам" при игре "пять на пять". В большинстве мы не играем уже давно, матчей семь-восемь. Нам можно не тренировать "пять на четыре", потому что мы совсем не играем в большинстве. Нам нужно перестраиваться. Хорошо, что попадаем по "девяткам", да и вообще хорошо, что хоть куда-то попадаем.