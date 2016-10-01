Владимир Юрзинов: "Для "Куньлуня" матч со "Спартаком" был историческим"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы над "Спартаком" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил прогресс китайских хоккеистов. Также специалист выразил надежду на то, что травма защитника Янне Яласваары окажется несерьезной.

– Очень приятно играть при полных трибунах, для нас это первый матч при аншлаге, – сказал Юрзинов. – Четвертый матч оказался очень сложным для нас. К сожалению, травму получил вчера защитник Яласваара. Сегодня мы победили благодаря характеру, организации игры и хорошим действиям голкипера Макарова. Хотел поблагодарить ребят. Для нас этот матч был исторический – первая победа на выезд, причем переиграли одного из грандов – "Спартак". В общем, мы сегодня хорошо поработали. "Спартак" атаковал, было много хороших возможностей.

– Яласваара надолго выбыл?

– Посмотрим. Будет видно. У нас есть два дня. Надеюсь, что восстановится. У нас каждый игрок на вес золота.

– Сегодня единственную результативную атаку начал китайский защитник. Он набрал первое очко. Получается, крепнут китайские хоккеисты?

– Да. С "Северсталью" у нас играло четыре китайских хоккеистов, со СКА – трое. Сегодня Тяньсян Ся провел полноценный матч, и Зак Юйэнь, который сделал голевую передачу. Люди играли по семь-восемь встреч в местном чемпионате, и для них это большой шаг вперед в профессиональном плане. Мы много работаем с ними дополнительно, и это приносит плоды. Ребята растут, стараются.

– Сегодня в Китае праздник. Имело ли это какое-то влияние на команду, и было ли давление сверху?

– Оно всегда присутствует и не обязательно сверху. Любой тренер хочет выиграть матч. Для этого команда и выходит на лед. Конечно, мы знали, что сегодня праздник в Китае, и все ребята старались. Для нас каждая игра – праздник.

– Руководство из Китая не звонило после матча?

– Я только пришел на пресс-конференцию. Успел лишь поздравить ребят с победой. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)