Владимир Юрзинов: "Быстрый гол в заключительной трети решил исход матча"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения от "Торпедо" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что пропущенная шайба в третьем периоде стала переломной. По словам наставника, соперник хорошо реализовал свои моменты.

- Хорошая, очень интересная встреча получилась. "Торпедо" очень здорово реализовало свои моменты, - цитирует Юрзинова официальный сайт "Торпедо". - Во втором периоде мы попытались зацепиться за игру, но быстрый гол в заключительной трети решил исход матча, хоть мы и продолжали бороться до конца. Благодарен команде за борьбу.