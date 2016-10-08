17:07 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Юрзинов: "Быстрый гол в заключительной трети решил исход матча"

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Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения от "Торпедо" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что пропущенная шайба в третьем периоде стала переломной. По словам наставника, соперник хорошо реализовал свои моменты. 

- Хорошая, очень интересная встреча получилась. "Торпедо" очень здорово реализовало свои моменты, - цитирует Юрзинова официальный сайт "Торпедо". -  Во втором периоде мы попытались зацепиться за игру, но быстрый гол в заключительной трети решил исход матча, хоть мы и продолжали бороться до конца. Благодарен команде за борьбу.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12096-kunlun-red-star-pekin-torpedo-nizhniy-novgorod.html

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