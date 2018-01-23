Владимир Юрзинов: "Болельщики пришли на игру с "Ладой" в -35, а ушли в +20"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после победы над "Ладой" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил игроков за то, что игроки нашли в себе силы набирать максимум очков в оставшихся встречах. Также специалист рассказал, как тренерский штаб выбирает вратаря между Алексеем Красиковым и Александром Салаком.

– Я бы хотел поблагодарить команду, причем не только за последний матч, – цитирует сайт "Лады" Юрзинова. – Каждая игра для нас очень важна, необходимо набирать максимальное количество очков, и мы нашли в себе силы. Соперник очень хорошо оборонялся, но в концовке мы смогли использовать свои возможности. Благодарен и болельщикам, которые нам очень хорошо помогали. Полный стадион в минус тридцать пять! Пришли в -35, а ушли в +20. Мы старались поднять людям настроение и хотим поблагодарить их за поддержку.

– Нужна ли вам пауза сейчас, когда команда набрала ход и кураж?

– Сложно сказать. Мы играем в плотном графике уже два месяца, матчи даются непросто. Психологическая усталость накапливается. Может быть, здорово было бы продолжить, а, возможно, и пауза для нас сейчас будет вовремя.

– Как вы выбираете вратарей на матчи?

– Что касается выбора вратарей, то выбирать сложно. Я благодарен Красикову, что он встал стеной, благодарен Салаку, что он выиграл два выездных матча. Мы стараемся не допустить ошибку, оба достойны места в воротах. На что смотрим в первую очередь при выборе голкипера? В глаза смотрим.