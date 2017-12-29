Владимир Юрзинов: "Ак Барс" – сильный соперник, "Сибирь" готовилась к матчу"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов подчеркнул, что команда выполнила установку в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (4:1). По словам специалиста, сибиряки старались не зарабатывать удалений в этой встрече.

– Была хорошая игра, получилось сыграть так, как мы планировали. Мы старались не удаляться, хорошо, что мы победили, – приводит пресс-служба казанцев слова Юрзинова. – Огромное спасибо болельщикам за такую поддержку. Их заслуга в победе большая.

– С трибун показалось, что матч был уровня плей-офф. Вы согласны?

– Конечно. "Ак Барс" очень сильный соперник, мы готовились. Была отдача, старались.

– Почему сегодня Салак не был даже в заявке?

– Мы планировали его выпустить, но у него повреждение. Красиков хорошо сыграл.