Владимир Воробьев: "В последнее время нам не везет – многовато травм"

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от ЦСКА (3:4Б) в матче Кубка мэра Москвы отметил, что, несмотря на результат, ему понравилось командное движение и отношение к делу.

– Это был интересный матч для болельщиков. К сожалению, мы проиграли, немного не хватило, но мне понравилось движение и отношение к делу. Будем работать. Нас опять подвели неравенства, но к началу чемпионата будем готовы, – отметил Воробьев.

– Каково состояние Бицадзе?

– У него легкое сотрясение, ничего серьезного. По Рылову тоже будем разбираться. Как-то в последнее время нам не везет, многовато травм. У нас и так не очень большая лавочка. Будем терпеть и играть теми, кто есть.

– Молодые ребята сегодня играли в двух звеньях. Как оцените их игру?

– Хорошо смотрелась тройка Марковина, Ефремова и Сидлярова. Они в Высшей лиге вместе играли. Сегодня выглядели неплохо, забросили две шайбы. Что-то получалось в атаке, где-то ошибались в обороне. Но материал хороший.

– Тройка Тарасов - Казионов - Комаров была в тестовом режиме?

– У нас сегодня не играли иностранцы, поэтому могут быть изменения в этой тройке. Они выглядели неплохо. Меня порадовали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)