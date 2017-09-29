Владимир Воробьев: "В какой-то момент начали проваливаться"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Амура" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на игровую дисциплину. По его словам, в целом игра была равной.

– Все решила игра в неравных составах, большинство-меньшинство. Мы играли на результат, но недотерпели, пошли ненужные удаления, и это нас подвело. Страдает игровая дисциплина, будем разбираться. В целом, была равная игра, но в какой-то момент начали проваливаться. Будем готовиться дальше, – цитирует "Р-Спорт" Воробьева.