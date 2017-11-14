Владимир Воробьев: "У московского "Динамо" по-прежнему не получается игра в атаке"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев высоко оценил игру вратаря Александра Еременко в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (2:1 Б). При этом специалист подчеркнул, что команда по-прежнему плохо действует в атаке.

– Всех болельщиков с победой. Трудный матч, но Сашка (Еременко. – Прим. "СЭ") держал нас в игре, – приводит пресс-служба динамовцев слова Воробьева. – Много молодых ребят у нас вышло на лед и сегодня играло неплохо. Игра в атаке по-прежнему не получается.