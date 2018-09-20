Владимир Воробьев: "Турнирное положение у "Динамо" плохое, но время есть, будем работать"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что нужно продолжать работать. По его слловам, легионеры должны показывать более результативную игру.

– Первый период проиграли полностью. Нельзя позволять таким соперникам, как СКА, забивать три гола. Предупреждали ребят, что игра в неравных составах будет важна. После пропущенных шайб ребята перестроились, были неплохие моменты.

– Сегодня болельщики не ограничились призывами к уходу. Они еще и выбрасывали шарфы. Как вы к этому относитесь?

– Я был сконцентрирован на матче.

– "Динамо" опустилось на последнее место в конференции. Ощущаете ли вы, что есть хоть какой-то прогресс у команды, или все плохо?

– Турнирное положение плохое, но время есть, будем работать. Ситуация неприятная для всех. Для нас, для болельщиков, для руководства. Надо вставать с колен.

– Бойд в списке отказов, остальные легионеры тоже себя не проявляют.

– Мы ждем от них более результативной игры – от того же Индрашиса. К защитникам-легионерам вопросов меньше. К нападающим – больше.

– Каковы пути исправления?

– Только через работу. Тренироваться, тренироваться. Где-то что-то у нас не получается. Мозер сегодня на собственном примере все показал, как надо ловить шайбу на себя. Только через труд можно чего-то добиться. (Игорь Еронко)