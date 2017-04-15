Владимир Воробьев: "Тренировочный процесс в "Динамо" будет изменен"

Новый главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев поблагодарил руководство клуба за проявленное доверие. Специалист отметил, что приложит максимум усилий, чтобы привести команду к успеху.

– Спасибо руководству клуба за доверие, – сказал Воробьев. – Если говорить о ветеранах, многие меня знают как игрока "Динамо". Спасибо Виталию Давыдову, который приглашал меня как игрока. Андрей Сафронов позвал меня работать, и я согласился.

Понимаю уровень ответственности. Что и как делать. Я доверяю тренерскому штабу, люди понимают, что мы будем делать. О задачах на сезон и говорить не надо. Это только победа. Мы ставим задачи выигрывать в каждом матче. Конечно, будут и новшества, что-то поменяем. Нужно добавлять в атаке. Тренировочный процесс будет изменен. С большим оптимизмом сморю вперед. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)