Владимир Воробьев: "Трактор" преподал московскому "Динамо" хороший урок"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (1:4) взял на себя ответственность за результат, отметив, что не подготовил команду к игре.

– Мы сегодня совершенно не были готовы к игре, – сказал Воробьев. – Возьму все на себя, не подготовил команду. Голова была сегодня не во дворце. Мы провалили первый период, много ошибались, были потери шайбы в средней зоне, ненужные удаления. При счете 0:3 ребята опомнились, но уже был поздно. "Трактор" нам сегодня преподал хороший урок. Мы всегда просим играть правильно в своей зоне, в средней зоне, но сегодня, к сожалению, у нас это не получилось.

– С чем связаны перестановки в звеньях, и можно ли списать на несыгранность такой результат?

– Многие матчи мы играли в три звена. Хотелось внести какую-то свежесть, но, повторю, у нас не получилось.

– После прошлой игры был заменен Салминен. Когда он присоединится к команде?

– Думаю, следующий матч он будет играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)