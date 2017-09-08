Владимир Воробьев: "Терещенко со дня на день подпишет контракт с "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:3) похвалил вратаря Ивана Бочарова, который отразил 45 из 48 бросков соперника.

– Сегодня получился хороший матч, – сказал Воробьев. – Несмотря на результат, к ребятам у меня претензий нет. Они старались, сражались, где-то подвели какие-то ошибки. Мы играли четвертый матч на выезде, и было видно, что третьим периодом ЦСКА дожал нашу команду. Нам не хватило силенок. Но ничего, будем готовиться дальше. Бочарова могу похвалить. Парень неплохо провел матч.

– Почему сегодня играл Иван Бочаров, а не Александр Еременко? Вы ему больше доверяете встречи с ЦСКА после первого матча?

– У нас был определенный план на игру, и мы его придерживались.

– Какая ситуация с Алексеем Терещенко? Он сам говорит, что через неделю готов выйти на лед, но контракт с ним не подписан. Будет ли подписано с ним соглашение, и когда рассчитываете увидеть его в составе?

– Мы его ждем. Такой профессионал обязательно поможет нашей команде. Я думаю, что со дня на день он подпишет соглашение с "Динамо". (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​