15:15 | Хоккей — КХЛ

Владимир Воробьев: "Терещенко - лидер "Динамо", фигура нашего хоккея"


Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев надеется, что нападающий Алексей Терещенко останется в клубе. Специалист отметил, что хоккеисту есть чему поучить молодых игроков.

– У меня есть понимание с ним, – цитирует сайт КХЛ Воробьева. – Мы очень хотим, чтобы Алексей был в нашей команде. Это лидер, это фигура нашего хоккея. Ему есть что передавать, тем более, что у нас много молодежи в нападении, так что я буду очень рад, если он останется с нами. У нас есть еще два места иностранцев, мы работаем в этом направлении. Будем искать игроков на позицию нападающего. Последнее событие – Бойд подписал контракт. Корягин, Хиетанен – очень рад, что эти ребята с нами и будем воевать вместе.

Терещенко выступает за "Динамо" с 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 17 (4+13) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он также записал на свой счет 7 (2+5) баллов в восьми встречах плей-офф.

 
 

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http://www.khl.ru/news/2017/07/23/351104.html

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