Владимир Воробьев: "Терещенко - лидер "Динамо", фигура нашего хоккея"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев надеется, что нападающий Алексей Терещенко останется в клубе. Специалист отметил, что хоккеисту есть чему поучить молодых игроков.

– У меня есть понимание с ним, – цитирует сайт КХЛ Воробьева. – Мы очень хотим, чтобы Алексей был в нашей команде. Это лидер, это фигура нашего хоккея. Ему есть что передавать, тем более, что у нас много молодежи в нападении, так что я буду очень рад, если он останется с нами. У нас есть еще два места иностранцев, мы работаем в этом направлении. Будем искать игроков на позицию нападающего. Последнее событие – Бойд подписал контракт. Корягин, Хиетанен – очень рад, что эти ребята с нами и будем воевать вместе.