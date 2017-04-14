Владимир Воробьев стал главным тренером "Динамо"

Новым главным тренером московского "Динамо" назначен Владимир Воробьев, сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба. Контракт со специалистом подписан на год.

За карьеру хоккеиста Воробьев четырежды становился чемпионом России и выигрывал Кубок европейских чемпионов. Ранее специалист работал тренером в "Северстали", "Донбассе", "Барысе" и сборной Казахстана. В 2015 году он присоединился к штабу Сергея Орешкина, которого сменил на посту наставника динамовцев. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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