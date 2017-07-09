Владимир Воробьев: "Смутные времена у "Динамо" позади"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что невзгоды у клуба остались в прошлом. По его словам, сейчас необходимо создать боеспособный состав.

– Надеюсь, что смутные времена у "Динамо" позади?

– Если говорить о посторонних проблемах – да. Сейчас исключительно хоккейные вопросы. Мы в стадии формирования состава, на данный момент главное – полностью погрузиться в работу, создать боеспособный состав. Порадовало то, в какой форме парни пришли из отпуска.

– Правда ли, что новое руководство предложило вам оставить лишь семьдесят процентов из прошлого состава?

– Все было иначе. Мне предложили подготовить список игроков, которых я вижу в "Динамо".

– Но многих из того списка нет в Новогорске.

– Это правда. К сожалению, кого-то удержать не получилось. Они выбрали другие варианты карьеры, но я никого не осуждаю. В современном хоккее так: все решают лучшие финансовые условия. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Владимира Воробьева