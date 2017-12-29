Владимир Воробьев: "Решающие игры московского "Динамо" впереди"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после гостевого поражения от "Автомобилиста" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда провалила два первых периода. При этом специалист уверен, что бело-голубые могли сравнять счет.

– Всех болельщиков хоккея с наступающим Новым годом, "Автомобилист" – с победой, – начал Воробьев. – К сожалению, мы сегодня проиграли, но решающие игры впереди.

Начало матча провалили, пропустили необязательные три гола. Ребята молодцы, бились до конца, уступая три шайбы. Могли даже сравнять счет, но ничего – жизнь продолжается. (Алексей МАКСИМОВ)