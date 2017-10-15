Владимир Воробьев: "Провалили второй период матча с "Нефтехимиком"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев намерен разобраться в причинах неудачной игры его команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (3:4). Специалист отметил, что Алексей Терещенко, несмотря на травму, сможет сыграть 17 октября против "Салавата Юлаева".

- Повели со счетом 2:0, но провалили второй период, соперник нас переиграл, - цитирует ТАСС Воробьева. - Будем разбираться, почему так происходит, почему идут недоработки, нужно учиться играть правильно 60 минут. Противник во втором периоде стал играть агрессивнее, мы стали допускать ошибки, которые привели к удалениям. Алексей Терещенко имел небольшое повреждение, но он сыграет против "Салавата Юлаева".