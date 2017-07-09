Владимир Воробьев: "Понравился настрой Варнакова"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что новичок команды Михаил Варнаков может стать лидером бело-голубых. По его словам, игрок не смог раскрыться в "Ак Барсе" из-за того, что там другой хоккей.

– Расскажите про новичков. Михаил Варнаков не забивал в плей-офф три года.

– Прекрасно. Забьет за "Динамо".

– Оптимизм понятен. Но он играл в сильном клубе против соперников, которые ниже уровнем, и не мог поразить ворота.

– В "Ак Барсе" все-таки другой хоккей. Там в том же большинстве больше играли иностранцы, а при розыгрыше лишнего на "пятачок" ехал Александр Свитов. Система совершенно другая. Мы же будем искать для Михаила оптимальные варианты. Мне понравилась наша беседа с Варнаковым, его настрой. Ждем, что он станет лидером команды. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Владимира Воробьева