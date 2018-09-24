Владимир Воробьев об игре "Динамо": "Болтает нас пока, не хватает уверенности"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев - о матче с "Барысом" (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Сложный матч, мы уступали в скорости, в единоборствах. С "Барысом" пытались сыграть на результат, в большинстве забили, но не все получалось, не дотерпели, - цитируют тренера "РИА Новости". - Болтает нас пока, не хватает уверенности, пока тяжело и трудно команде. Но руки не опускаем, впереди тяжелый выезд, надо подготовиться. По Дастину Бойду во вторник-среду решится ситуация. Андрей Алексеев и Даниил Тарасов в поездке уже будут играть

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