Владимир Воробьев - о травме Бочарова: "Это хоккей, я не хочу никого винить"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Салавата Юлаева" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что расстроен результатом встречи и травмой голкипера Ивана Бочарова.

– Расстроены, конечно, ведь очко, по моему мнению, мы заслужили. Вратарь соперника сыграл здорово, а мы не дотерпели. Доволен молодыми игроками – все бились. Ждем вердикт от врачей по Ивану Бочарову. Думаю, выбыл недели на две с легким сотрясением. Удача от нас отвернулась, и к тому же опять провалили второй период.

– Если Бочаров выпадет из обоймы, кто его сможет заменить?

– У нас есть Кузнецов и есть Райко.

– Как такое столкновение вообще произошло? Очень дико смотрелся этот эпизод.

– Это хоккей, я не хочу никого винить. Такое могло произойти с каждым. Оба не разобрались. Желаем Ване скорейшего выздоровления.

Вратаря московского "Динамо" травмировал свой же защитник //

Иван Бочаров: "Со мной все в порядке"