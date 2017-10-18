Владимир Воробьев - о травме Бочарова: "Это хоккей, я не хочу никого винить"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Салавата Юлаева" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что расстроен результатом встречи и травмой голкипера Ивана Бочарова.
– Расстроены, конечно, ведь очко, по моему мнению, мы заслужили. Вратарь соперника сыграл здорово, а мы не дотерпели. Доволен молодыми игроками – все бились. Ждем вердикт от врачей по Ивану Бочарову. Думаю, выбыл недели на две с легким сотрясением. Удача от нас отвернулась, и к тому же опять провалили второй период.
– Если Бочаров выпадет из обоймы, кто его сможет заменить?
– У нас есть Кузнецов и есть Райко.
– Как такое столкновение вообще произошло? Очень дико смотрелся этот эпизод.
– Это хоккей, я не хочу никого винить. Такое могло произойти с каждым. Оба не разобрались. Желаем Ване скорейшего выздоровления.
Вратаря московского "Динамо" травмировал свой же защитник //
Иван Бочаров: "Со мной все в порядке"
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