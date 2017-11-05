Владимир Воробьев - о поражении от "Спартака": "Мы не опускаем руки"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Спартака" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил игру вратаря соперников и поблагодарил своих хоккеистов за проявленный характер.

– "Спартак" с победой, согласен с тренером гостей, что матч получился, – цитирует официальный сайт "Динамо" Воробьев. – Боевой хоккей, не с обилием голов, но по содержанию было много борьбы, много накала, много стыков, игра держала в напряжении все 65 минут и более. Вратарь соперника сыграл блестяще, но ребята тоже молодцы, я очень им благодарен за характер. Мы не опускаем руки, у нас еще одна игра до перерыва – с "Северсталью", соперник сейчас на ходу, мы будем готовиться, будет время, чтобы отдохнуть потом, но следующая игра очень важная.

– После игры с Ригой, вы сказали, что перед болельщиками нужно "отмазаться", но, с одной стороны проиграли, однако Спартак вас не обошел. Как считаете, удалось?

– Мы хотели победить, но не получилось. Буллиты – лотерея, но наша команда вытащила игру, у нее есть характер – мне это нравится, я ими очень доволен.

– Насколько сказалось, что Варнакова не было на буллитах? Планировали ли вы его использовать на послематчевых бросках?

– Да, сильно сказалось, планировал его поставить исполнять бросок.