Владимир Воробьев: "Нужны голы от нападающих, не забивают уже 3 игры"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над рижанами (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что недоволен результативностью нападающих. Также специалист отметил, что в следующей игре со "Спартаком" команда отдаст должок своим болельщикам.

– Тяжелый матч, тяжелая игра, – сказал Воробьев. – С большим трудом нам даются голы. Лезем на ворота, но чувствуется какая-то закрепощенность. Впереди дерби, хотим "отмазаться", поэтому ждем всех болельщиков.

– Следующая игра со "Спартаком", который в хорошей форме…

– У нас есть должок перед нашими болельщиками. Хотим вернуть его. Нужны голы от нападающих, 3 игры они не забивают. Надеюсь, что победа придаст команде уверенности.