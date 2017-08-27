Владимир Воробьев: "Новички в "Динамо"? Ждем"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после победы над "Слованом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда выполнила установку на игру. По словам специалиста, у бело-голубых в этой встрече сработало большинство.

– Было тяжело после матча с ЦСКА, – сказал Воробьев. – Я благодарен ребятам и болельщикам, которые пришли сегодня на матч. Их было слышно и это помогло "Динамо". Ребята хорошо настроились и выполняли тренерскую установку, местами были провалы, но сегодня у нас сработало большинство.

– Какие уроки извлекли из матча с ЦСКА и что можете сказать о дебюте Бицадзе?

– После поражение от армейцев, когда мы провалили второй период, разговаривали с ребятами, сделали выводы, разобрали ошибки, и я благодарен парням, что они сумели настроиться на сильного соперника. А что касается Миша Бицадзе, доктора доложат, что с ним случилось. По-моему, у него что-то с плечом. Это перспективный молодой парень, у него хорошее будущее.

– Что с нападающими? Когда будут новички?

– Ждем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)