Владимир Воробьев: "Ноль голов во второй игре, о чем тут говорить"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (0:1) посетовал на неготовность некоторых игроков к этой встрече.

– Ноль голов во второй игре, о чем тут говорить, – цитирует официальный сайт "Трактора" Воробьева. – Чтобы выигрывать матчи – нужно забрасывать шайбы. Сегодня у нас некоторые игроки не были готовы. Не сумел достучаться до ребят, что соперник серьезный.

Динамовцы потерпели четвертое поражение подряд. Бело-голубые в 13 матчах чемпионата набрали 9 очков, одержав три победы, и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.