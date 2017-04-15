Владимир Воробьев: "Никому в следующем году пощады не будет"

Новый главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев рассказал о молодых игроках бело-голубых. Наставник отметил, что команде необходимо хорошо подготовиться к предстоящему сезону.

– Алексей Терещенко сказал, что никто не хочет отдавать свое место молодежи, – сказал Воробьев. – Это правильно. В команде есть, у кого учиться, на кого смотреть. Есть чемпионы мира, которые что-то выигрывали и знают, что это такое. Молодежь, не имеющая такого опыта, смотрит, как разминаться, работать, питаться.

Главное – привить ребятам дух победителя. Не важно, игра это или тренировка. Нас учили, что всегда нужно выигрывать. Если ты тренируешься в таком режиме – играть будет легче. Никому на следующем году пощады не будет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)