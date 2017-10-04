Владимир Воробьев: "Мы не дотерпели и пропустили ненужный гол"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после поражения от "Локомотива" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на реализацию моментов. Он также подчеркнул, что в следующем матче с минским "Динамо" нужно взять реванш.

– Я бы хотел сказать спасибо Дмитрию Квартальнову, который меня когда-то позвал в тренеры, – сказал Воробьев. – Что касается игры – ноль голов, не забиваем. Есть моменты, но хромает реализация. Мы говорили, что сегодня будет непросто. Не дотерпели, пропустили ненужный гол. Ребята старались, проделали огромный объем работы, но, к сожалению, не забили. У нас осталась одна игра с минским "Динамо" до перерыва, нам нужно взять реванш у этого соперника, будем настраиваться. Потом у нас будет время, чтобы вздохнуть.

– Почему Бочаров во втором матче защищал выворота вашей команды?

– Это наш план.

– В следующем матче с минским "Динамо" кто сыграет на воротах согласно плану?

– Приходите на хоккей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)