Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:22 | Хоккей — КХЛ

Владимир Воробьев: "Московскому "Динамо" в матче против "Югры" не хватило силенок"


Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (3:2) отметил, что его команда хорошо провела выездную серию. Специалист также добавил, что динамовцы с отличным настроением возвращаются домой.

– Этим матчем мы заканчиваем поездку на хорошей ноте, – цитирует пресс-служба "мамонтов" Воробьева. – Правда, нам силенок сегодня не хватило. Благодарен ребятам и нашим болельщикам, которые прилетели на этот матч и нас поддержали. Теперь с хорошим настроением возвращаемся домой.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2584

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий