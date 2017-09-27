Владимир Воробьев: "Московскому "Динамо" в матче против "Югры" не хватило силенок"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (3:2) отметил, что его команда хорошо провела выездную серию. Специалист также добавил, что динамовцы с отличным настроением возвращаются домой.

– Этим матчем мы заканчиваем поездку на хорошей ноте, – цитирует пресс-служба "мамонтов" Воробьева. – Правда, нам силенок сегодня не хватило. Благодарен ребятам и нашим болельщикам, которые прилетели на этот матч и нас поддержали. Теперь с хорошим настроением возвращаемся домой.