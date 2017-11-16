Владимир Воробьев: "Московское "Динамо" в матче с "Адмиралом" устроило себе валидольную концовку"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (5:4) поздравил болельщиков и команду с победой. Специалист также добавил, что динамовцы устроили себе нервную концовку.

– Поздравляю болельщиков и команду с победой, – цитирует клубная пресс-служба Воробьева. – Тяжелый, трудный матч. Много играли в меньшинстве, где-то недорабатывали. Поздравляю молодых ребят с первыми шайбами в КХЛ. Для них хороший день получился. Жаль, что устроили себе валидольную концовку. Но еще раз хочу поблагодарить ребят, которые заработали сегодня 3 очка.

– Не сложно было перестраиваться с большой площадки на маленькую?

– Мы вчера хорошую тренировку провели, и подготовились к матчу.

– Не много ли удалений за матч?

– Много, но хорошо потренировали меньшинство.