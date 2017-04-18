Владимир Воробьев: "Многие ребята из балашихинского "Динамо" достойны играть в КХЛ"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев поздравил фарм-клуб из Балашихи с победой в финале Кубка Братины и отметил, что многие игроки достойны выступать в КХЛ. Напомним, что сегодня "Динамо" обыграло "Торпедо" в финале ВХЛ и завоевал свой первый трофей в истории.

– Ребята молодцы, проявили самоотдачу, выполнили тренерскую установку, считаю, что победили заслуженно, – цитирует ТАСС Воробьева. – Мы сегодня смотрели кандидатов в первую команду, будем и дальше смотреть, анализировать. Считаю, что многие ребята из этой команды достойны играть в КХЛ, эту команду можно назвать ручьем, который питает реку под названием "Динамо". Есть перспективные ребята, у которых будет большое будущее.