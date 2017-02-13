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Владимир Воробьев: "Мне повезло с учителями: Квартальнов, Скудра, Назаров"

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Тренер "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что многое подчерпнул у Андрея Назарова, которому ассистировал в "Донбассе" и "Барысе". Специалист работает с бело-голубыми с 2015 года, помогая Сергею Орешкину.

– У Назарова весьма неоднозначная репутация. Как вы с ним уживались?

– Андрей Викторович – очень хороший специалист, прекрасный мотиватор. Я взял у него что-то для своей работы. Мне вообще повезло с учителями. Работал с Дмитрием Квартальновым, Петерисом Скудрой, Назаровым. Было у кого поучиться. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Воробьева

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